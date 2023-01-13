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Перевод на французский язык в Краснодаре

Нужен профессиональный перевод на французский язык в Краснодаре? Наше бюро на ул. Красной выполняет нотариальный перевод на французский и перевод с французского языка с гарантией качества. Переводчик с русского на французский обеспечит безупречную точность документов для любых целей. Доверьте нам свои переводы – получите идеальный результат с сохранением смысла и юридической силы!

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Документов в день

Переводим на французский язык и заверяем у нотариуса

Давайте обсудим

8 800 301 25 62
перевод документов на французский

Перевод с французского языка в Краснодарском крае

Требуется профессиональный перевод на французский язык или перевод с французского в Краснодарском крае? Наше бюро предлагает нотариальный перевод на французский для клиентов из Сочи, Абинска, Геленджика и других городов региона.

Переводчик с русского на французский обеспечит безупречное качество документов, которые будут официально приняты в миграционной службе, налоговых органах и нотариальных конторах. Гарантируем точность перевода каждой детали и соблюдение всех юридических норм.

Перевод за 1 день
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Нотариальное заверение за 10 минут
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8 800 200 97 32
последовательный перевод

Перевод с французского языка для любых целей

01

Гражданство, ВНЖ и РВП

Для подачи документов для России нужно сделать перевод с французского языка на русский. Обязательное требование - перевод нужно заверить у нотариуса.

02

Обучение в ВУЗе

Хотите учиться или работать за рубежом, ваши документы нужно не только перевести с французского языка. В некоторых случаях требуется апостиль или легализация документов.

03

Работа по специальности

Выполним перевод документов на французский язык или с французского для работы или открытия компании во Франции

04

Бракосочетание

Брак с иностранцем в РФ? Переводчик с французского языка поможет пройти все формальности в ЗАГСе правильно

05

Отчетность

Технические переводчики с французского языка обеспечат правильный запуск иностранного оборудования на производстве

06

Поездка

Деловые переговоры или туризм в Краснодаре? Наш профессиональный переводчик с французского языка поможет в любой ситуации

нотариальный перевод с французского языка

Какие тексты мы переводим

Мы профессионально выполняем перевод на французский язык различных документов: паспортов, договоров, доверенностей, технических спецификаций и таможенных деклараций. Перевод с французского языка в Краснодаре осуществляют квалифицированные лингвисты – технические эксперты, медицинские работники и юристы, что гарантирует точную передачу специальной терминологии. Наш нотариальный перевод на французский язык обеспечивает полное соответствие юридическим требованиям. Доверяя нам, вы получаете безупречное качество перевода с русского на французский и обратно, а также гарантированное принятие документов в официальных инстанциях.
Перевод документов с французского на русский или другой язык

Точный перевод французских документов с нотариальным заверением, подходит для официальных органов власти любого региона Российской Федерации

Личные
документы

Паспорта, справки, свидетельства о рождении или браке, дипломы, удостоверения

Нотариально заверенный перевод

Перевод корпоративных документов для участия в тендерах, заключения конракта, подготовки презентации, официальной отчетности

Коммерческие документы

договора и контракты, коносаменты, инвойсы, декларации, уставные и бухгалтерские бумаги

Перевод технической документации в Краснодаре

Технический перевод больших объемов документации для производства, техники безопасности, стандартов и инструктажа

Техническую документацию

инструкции, чертежи и графика, патенты, спецификации, графики и таблицы

цена на перевод с французского языка и обратно

Перевод на французский язык стоимость

Стандарт

Перевод документа объемом
1 страница
900 за 1 документ*
  • Перевод
  • Корректура
  • Нотариус
  • Срочность
  • Доставка
Заказать
* стоимость необходимо уточнить для конкретного заказа

Полный

Перевод документа с нотариальным заверением
1 600 за 1 документ*
  • Перевод
  • Корректура
  • Нотариус
  • Срочность
  • Доставка
Заказать
* стоимость необходимо уточнить для конкретного заказа

Нестандарт

Срочный перевод документа с нотариальным заверением
2 500 за 1 документ*
  • Перевод
  • Корректура
  • Нотариус
  • Срочность
  • Доставка
Заказать
* стоимость необходимо уточнить для конкретного заказа
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Лет

переводим документы, заверяем у нотариуса, легализуем и ставим апостиль

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Языков

изучили наши переводчики для того, чтобы предоставить вам точный перевод

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заказов

выполняем точно в срок, без опозданий, большую часть выполняем раньше срока

просто и удобно

Как сделать заказ

Этап 1

Отправьте запрос

на перевод с французского языка или на французский

Этап 2

Выберите услуги

нотариальный перевод, апостиль, устный перевод

Этап 3

Оплатите заказ

онлайн по ссылке, картой банка, по счету на организацию

Этап 4

Получите документы

в офисе, с курьером, почтой или у нотариуса

бюро переводов № 1 в Краснодаре

4 причины выбрать нас

Быстро

Мы умеем работать быстро. Стараемся соблюдать сроки, даже если заказ нужен "еще вчера"!

Аккуратно

Оформляем перевод в точности по формату оригинала, гарантируем, что документы будут приняты

Удобно

Наши менеджеры всегда онлайн, чтобы ответить на вопросы об услугах, ценах и сроках.

Точно

Подготовим точный нотариальный перевод на французский язык в точном соответствии с требованиями официальных органов.

Отвечаем на ваши вопросы

Что необходимо для перевода?

Мы принимаем на перевод только качественные документы в хорошем состоянии:

  • Без помарок, исправлений, подчеркиваний и посторонних пометок.
  • Все официальные записи и отметки должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
  • Документы должны быть полными – не допускаются отсутствующие, поврежденные или вырванные страницы, а также любые механические повреждения, затрудняющие чтение текста. Особое внимание уделяем целостности многостраничных документов – все листы должны быть в наличии и правильно пронумерованы.

Для нотариальных переводов требуются особенно четкие копии или оригиналы без дефектов.

спросить

Мы можем сделать перевод на французский по фото или скан-копии. Если вам нужен перевод документов на французский для визы, подойдет электронная версия с подписью переводчика и печатью нашего бюро.

Если вам нужен перевод для официальных организаций во Франции, то перевод нужно скрепить с копией вашего документа. При этом копия должна быть заверена нотариально. Поэтому вам нужно передать или принести в офис оригинал. Мы оперативно подготовим нотариальную копию и скрепим с переводом, после чего быстро заверим перевод.

Сегодня услуги переводчика французского языка можно заказать онлайн через биржи переводов, но не все специалисты смогут оперативно выполнить и заверить перевод у нотариуса. Если вам нужно быстро сделать качественный перевод на французский в Краснодаре - обращайтесь в бюро "ЯЗЫКОН". Наши квалифицированные переводчики выполнят нотариальный перевод документов точно и в кратчайшие сроки. 

Мы выполняем перевод с французского на английский язык, но для нотариального заверения потребуется промежуточный перевод на русский. Сначала переведем документ на русский и заверим у нотариуса, затем сделаем английскую версию и снова заверим. Это требование российского законодательства, разрешающего нотариусам заверять только переводы с/на русский язык. Для виз или рабочих документов возможен прямой перевод французский-английский с заверением подписью переводчика и аффидевитом без русского посредника.

Наше бюро заслужило доверие клиентов по всей России благодаря сотням положительных отзывов. Мы поддерживаем высокий стандарт качества переводов с/на французский язык и гарантируем бессрочную точность каждого выполненного перевода. Ваши документы в надежных руках профессионалов!

последовательный перевод

Перевод с французского языка как получить?

Офис

Приходите к нам в офис в рабочие часы. Вы можете забрать заказ или попросить забрать знакомых, передав им квитанцию.

Контакты

Курьер

Доставим готовый заказ и ваши документы курьером за 1-5 дней. Мы сотрудничаем с такими службами, как DHL, Даймекс, EMS, Мейджор.

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УДОБНО

Почта

Если вы не спешите с получением, мы отправим документы Почтой России в любой населенный пункт Российской Федерации или зарубежной страны.

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Email

Если вам достаточно электронной копии, мы отправим документ на эл. почту. Сообщите нашему менеджеру адрес email для получения.

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